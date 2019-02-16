تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربي بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الإنتاج الحربي ضيفه فريق الأهلي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والإنتاج الحربي تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق أشرف محمود هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي والإنتاج الحربي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق أيمن الكاشف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / محمود وحيد / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / كريم نيدفيد / حمدي فتحي / ناصر ماهر / جيرالدو دا كوستا / أحمد الشيخ / حسين الشحات / رمضان صبحي / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الإنتاج الحربي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / محمود وحيد.

خط الوسط: هشام محمد / عمرو السولية / حسين الشحات / جيِرالدو دا كوستا / رمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن قائمة فريق الإنتاج الحربي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الأهلي:

حراسة المرمى: عامر عامر / أحمد يحيى.

خط الدفاع: وهاب آنان / محمود البدري / محمود حمادة / أحمد شديد قناوي / محمد حسين.

خط الوسط: كابونجا / أحمد مجدي / محمد مسعد / موسى دياوارا / عبد الرحمن بودي / علاء سلامة / محمد عادل / مصطفى الجمل / حماد ناصر.

خط الهجوم: غنام محمد / أحمد رؤوف / جيمس تيدي.

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