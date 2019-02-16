الهلال والاتحاد في صدام ناري اليوم بكأس زايد للأبطال..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يستعد فريق الهلال السعودي لملاقاة ضيفه فريق الاتحاد السكندري في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ربع النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد السكندري تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الهلال والاتحاد السكندري منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / نواف العابد.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الاتحاد السكندري المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الهلال:

محمود الزنفلي / محمد ناصف / بازوكا / محمود شعبان / أحمد نبيل مانجا / نور السيد / خالد الغندور / كريم ممدوح / رزاق سيسيه / دا سيلفا / تشوكا.

المدير الفني: المصري حلمي طولان.

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