تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام بلد الوليد بالدوري الإسبانيِ

Advertisements

يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق بلد الوليد، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم غداً الأحد بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة برشلونة وبلد الوليد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بلد الوليد:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / توماس فيرمايلين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو / كارلوس ألينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بلد الوليد:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / توماس فيرمايلين / جوردي ألبا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

إقرأ أيضاً: الهلال والاتحاد في صدام ناري اليوم بكأس زايد للأبطال..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين