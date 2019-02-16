موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني الأحد 17/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق النجم الفرنسي كريم بنزيمة، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وجيرونا في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق جيرونا في يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وجيرونا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق جيرونا في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على كافة المستويات.

ولا شك أن فريق ريال مدريد يمر بفترة مثالية للغاية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهو الأمر الذي جعل الفريق الملكي في مكانة المرشح الأول من أجل التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي، وذلك بعد أن كان مرشحاً لِلخروج خالي الوفاض بعد الأداء الباهت والنتائج السيئة التي قدمها طوال فترة الدور الأول من عمر الموسم الحالي.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق ريال مدريد جيداً أن المشوار لا يزال طويلاً للغاية من أجل ضمان الفوز بالألقاب في الموسم الحالي، علماً بأن الفريق الملكي سوف يكون على موعد مع مباريات نارية من العيار الثقيل في الفترة القليلة القادمة على مستوى جميع المسابقات سواء المحلية أو حتى القارية.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ريال مدريد سوف يُلاقي غريمه التقليدي فريق برشلونة في مرتين في ظرف 4 أيام فقط لا غير، حيث تأتي المباراة الأولى ضمن إياب الدور نصف النهائي في إطار مسابقة كأس ملك إسبانيا، فيما تأتي المباراة الثانية ضمن مباريات الأسبوع السادس والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وعقب هذه الملحمة الكروية بيومين فقط لا غير، سوف يكون فريق ريال مدريد مجبراً على خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما يستضيف على ملعب سانتياغو بيرنابيو نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي، علماً بأن الفريق الملكي كان قد فاز ذهاباً على ملعب يوهان كرويف أرينا في مدينة أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن المؤكد أن فريق ريال مدريد يعلم أن استمراره في المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، سوف يتطلب منه عدم التعثر في أي مباراة من مبارياته القادمة مهما كان حجم المنافس، إضافة إلى انتظار تعثر فريق برشلونة صاحب الصدارة حتى يتقلص الفارق بينهما الذي وصل حالياً إلى 5 نقاط.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / داني سيبايوس / فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى فريق جيرونا قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ريال مدريد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق جيرونا لم يتذوق سوى طعم الخسارة في المباريات الخمسة الماضية له في مسابقة الدوري الإسباني، وهو الأمر الذي يجعله مرشحاً لتذوق الخسارة السادسة على التوالي من العملاق الملكي.

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