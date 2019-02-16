الأهلي يكشف طبيعة إصابة محمد الشناوي بعد استبعاده من مباراة الإنتاج الحربي

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كشف النادي الأهلي في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 طبيعة الإصابة التي تعرض لها حارس مرمى الفريق الأول محمد الشناوي، وذلك قبل انطلاقة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية في مساء اليوم السبت، أكد الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي أن إصابة النجم محمد الشناوي عبارة عن إجهاد فقط لا غير في العضلة الضامة، وليست إصابة قوية مثلما كانت تخشى جماهير القلعة الحمراء.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن طارق سليمان إلى أن الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي قرر مباشرة الدفع بحارس المرمى شريف إكرامي بدلاً من محمد الشناوي، وذلك حتى لا تتفاقم إصابة الأخير في الفترة الهامة القادمة.

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