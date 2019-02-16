الأهلي يتخطى عقبة الإنتاج الحربي بنجاح ويواصل زحفه نحو الصدارة

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نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز بشق الأنفس خارج أرضه في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019، وذلك على حساب مضيفه فريق الإنتاج الحربي بهدف وحيد مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الأهلي في المباراة متوسط الميدان عمرو السولية في الدقيقة التاسعة والأربعين من عمر الشوط الثاني، علماً بأن المباراة قد شهدت أيضاً قيام الحكم بطرد اللاعب محمود حمادة من صفوف فريق الإنتاج الحربي في الدقيقة السادسة والستين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك عزز فريق الأهلي موقعه في المركز الثالث في الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، وفي مقابل ذلك استقر رصيد فريق الإنتاج الحربي عند 31 نقطة.

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