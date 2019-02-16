تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام إنبي بالدوري المصري

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كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق إنبي في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حيث جاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام فريق إنبي على النحو التالي:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / بهاء مجدي / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / عبد الله جمعة / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / محمد إبراهيم / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني / أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: خالد بوطيب / عمر السعيد / حميد أحداد.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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