سولاري يكشف عن قائمة ريال مدريد استعداداً لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

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كشف الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب فريق ريال مدريد الإسباني في مساء اليوم السبت الموافق 16 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق جيرونا في إطار مسابقة الدوري الإسباني.

وتُقام مباراة ريال مدريد وجيرونا في ظهر يوم غداً الأحد الموافق 17 فبراير 2019 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة الفريق الملكي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرجيو راموس / رافاييل فاران / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو فييرا / ألفارو أوُدريوثولا / سيرجيو ريجوُلون.

خط الوسط: توني كروس / كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / ماركو أسينسيو / داني سيِبايوس / جاريث بيل / لوكاس فاسكيز.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور / ماريانو دياز.

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