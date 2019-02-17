موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري اليوم الأحد 17/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وإنبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وإنبي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وإنبي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وإنبي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

موعد مباراة الزمالك وإنبي، يستعد فريق الزمالك لملاقاة ضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وإنبي، سوف تكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، بينما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وإنبي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وإنبي، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق إنبي في مساء اليوم الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن هذه المباراة تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة إلى فريق الزمالك، وخاصة وأنه يرغب في مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب فشله في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2019م، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق نصر حسين داي الجزائري على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من هذه النتائج المخيبة التي حققها فريق الزمالك على الصعيد القاري وتحديداً في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، إلا أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اجتمع مع اللاعبين في المران الجماعي قبل يومين، وذلك من أجل التأكيد على ثقته الكاملة في قدرتهم على الفوز بالألقاب في الموسم الحالي.

ومن المؤكد أن فريق الزمالك يمر بشكل عام بموسم مثالي للغاية من كافة النواحي، وخاصة في ظل الاستقرار الإداري الذي بات يعيشه نادي الزمالك بعكس ما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية، إضافة إلى الاستقرار الفني للفريق الأول من خلال الإبقاء على السويسري كريستيان جروس في منصب المدير الفني مهما كانت نتائج الفريق.

ويأمل عشاق نادي الزمالك في نهاية المطاف إنهاء الموسم الحالي بلقب وحيد فقط على أقل تقدير، وذلك حتى لا تكون نهاية الموسم مخيبة للآمال مثلما كان الحال في نهاية كل موسم من المواسم الماضية التي كان فيها فريق الزمالك عبارة عن شبحاً لنفسهُ لا أكثر من ذلك.

ومن جانبه كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إنبي، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / محمد حسن / يوسف أوباما / عبد الله جمعة / محمود عبد المنعم كهربا / أحمد مدبولي / محمد إبراهيم / مصطفى زيزو / أيمن حفني.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

أما على الجانب المقابل لا يبدو الوضع جيداً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق إنبي قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الزمالك، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق إنبي يُصارع من أجل تفادي الهبوط مع نهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي سوف يجعله يُقاتل بكل قوة من أجل حصد نقطة واحدة على أقل تقدير من نظيره فريق الزمالك.

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