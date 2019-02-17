تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام جيِرونا بالدوري الإسباني

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يشهد ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق ريال مدريد ضيفه فريق جيرونا، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وجيرونا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق ريال مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيرونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / كيلور نافاس / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو ريجوُلون / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / فالفيردي / توني كروس / داني سيبايوس / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / ماريانو دياز / فينيسيوس جونيور.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق جيرونا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو أوُدريوثولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو فييرا.

خط الوسط: فالفيردي / داني سيبايوس / توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز / فينيسيوس جونيور / كريم بنزيمة.

المدير الفني: الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

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