الزمالك في اختبار هام اليوم أمام إنبي بالدوري المصري..تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الزمالك ضيفه فريق إنبي، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنبي تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة فريق الزمالك الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إنبي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / بهاء مجدي / محمود حمدي الونش / محمد عبد الغني / محمود علاء.

خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / عبد الله جمعة / محمد حسن / أيمن حفني / مصطفى زيزو / يوسف أوباما / أحمد مدبولي / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: حميد أحداد / خالد بوطيب / عمر السعيد.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الزمالك المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إنبي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / يوسف أوباما / أيمن حفني / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

المدير الفني: السويسري كريستيان جروس.

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