مصادر صحفية تؤكد اقتراب نجم جديد من تجديد عقده مع الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 عن اقتراب النادي الأهلي من تجديد عقده نجم جديد من نجومه، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحفاظ على استقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث أشارت المصادر إلى أن النادي الأهلي قد اقترب بشدة من تجديد عقد النجم النيجيري جونيور أجايي، وذلك بعدما تولى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عملية المفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن النجم النيجيري جونيور أجايي قد وافق على تجديد عقده مع النادي الأهلي حتى صيف عام 2022، علماً بأن العقد الحالي للنجم النيجيري جونيور أجايي مع النادي الأهلي ينتهي في صيف العام المقبل 2020.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مسلسل تجديد عقود نجوم النادي الأهلي الذين شارفت عقودهم على الانتهاء لن يتوقف في الفترة القادمة، علماً بأن النادي الأهلي قد نجح في تجديد عقد 3 من نجومه في الآونة الأخيرة، وهم كلاً من كريم نيدفيد إضافة إلى عمرو السولية وأيضاً التونسي علي معلول.

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