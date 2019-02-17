تعرف على قائمة برشلونة في مباراته القادمة أمام ليون بدوريِ أبطال أوروبا

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كشف الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتُقام مباراة برشلونة وليون في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 فبراير 2019 على ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

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وجاءت قائمة فريق برشلونة التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جيسون موريلو / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / صامويل أومتيتي / جوكين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / عثماني ديمبيلي / مالكوم / كيفن برينس بواتينغ.

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