رسمياً: عقوبة صارمة من اتحاد الكرة لمرتضى منصور بسبب شكوى الأهلي

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أصدرت لجنة القيم والانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 عقوبة صارمة بشكل رسمي بحق المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بسبب الشكوى المقدمة ضده من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

حيث قررت لجنة القيم والانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم حرمان المستشار مرتضى منصور من حضور أي مباراة يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيمها في الأشهر الثلاثة القادمة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه تصل قيمتها إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصري.

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كما أكدت لجنة القيم والانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً أنه في حالة لم يقم المستشار مرتضى منصور بتنفيذ العقوبة الخاصة بالغرامة المالية عليه، سوف يتم بالتالي مضاعفة قيمة الغرامة المالية لحين يتم دفعها في خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم.

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