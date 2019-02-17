اتحاد الكرة يكشف عن الموعد النهائي لمباراتي الأهلي وبيراميدز في الدوري وكأس مصر

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 عن الموعد النهائي لمباراتي الأهلي وبيراميدز، وذلك سواء في مسابقة الدوري المصري الممتاز أو حتى مباراة الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر.

حيث أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين أن مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر، سوف تُقام في يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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كما أكدت لجنة المسابقات أيضاً أن مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز، سوف تُقام في يوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019 على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبذلك لم يقم الاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء أي تعديل على الإطلاق على المواعيد التي سبق وأن أعلن عنها في الأسبوع المقبل والتي اعترض عليها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، علماً بأن لجنة المسابقات قد أكدت أيضاً أن جميع مباريات مسابقة كأس مصر سوف تُقام بدون حضور الجماهير.

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