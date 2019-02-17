بالأرقام..ليفاندوفيسكي يتفوق على “محمد صلاح” قبل مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

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كشف الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر اليوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019 عن مقارنة بين كلاً من النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني وبين النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك تمهيداً لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث أوضحت المقارنة التفوق الواضح للنجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي على النجم المصري محمد صلاح في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك من خلال نجاح الأول في تسجيل 8 أهداف لمصلحة فريقه البافاري، بعكس النجم المصري محمد صلاح الذي لم يتمكن من تسجيل سوى 3 أهداف فقط لا غير.

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وتُقام مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

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