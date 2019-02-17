موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في كأس إنجلترا الاثنين 18/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية في مساء يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره إثر الخسارة التاريخية التي تعرض لها في الأسبوع الماضي على يد مضيفه فريق مانشستر سيتي بسداسية نظيفة.

وعلى الرغم من نجاح فريق تشيلسي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق مالمو السويدي بهدفين مقابل هدف واحد في مسابقة الدوري الأوروبي، إلا أن فريق البلوز يعلم جيداً أن الفوز على حساب العملاق فريق مانشستر يونايتد سوف يكون له مذاقاً خاصاً للغاية.

ومن المؤكد أن فوز فريق تشيلسي في هذه المباراة لن يضمن له فقط التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة، بل سوف يضمن له أيضاً عودة الثقة من جديد سواء إلى اللاعبين أو للجماهير اللندنية أو خاصة لِلإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن هذه المباراة سوف تكون بمثابة المشهد التحضيري الأخير قبل المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، والتي سوف يصطدم فيها فريق تشيلسي مع كابوسه الأسود وهو فريق مانشستر سيتي في مطلع الأسبوع المقبل على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

آخر تحضيرات مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يدخل فريق مانشستر يونايتد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق تشيلسي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره عقب الخسارة التي تعرض لها في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتتشابه وضعية فريق مانشستر يونايتد كثيراً مع نظيره فريق تشيلسي قبل الصدام المرتقب بينهما، حيث يحتاج فريق مانشستر يونايتد أيضاً إلى تحقيق الانتصار في هذه المباراة من أجل إعادة الثقة من جديد إلى صفوف الفريق.

وينتظر فريق مانشستر يونايتد بدوره مباراة كبرى في مطلع الأسبوع المقبل مثله مثل نظيره فريق تشيلسي، حيث يستضيف فريق مانشستر يونايتد غريمه التقليدي فريق ليفربول في ديربي إنجلترا على ملعب أولد ترافورد في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يقوم النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / فيل جونز / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: أنطوني مارسيال / ماركوس راشفورد / روميلو لوكاكو.

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