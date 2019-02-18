القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد اليوم الاثنين 18/2/2019 في كأس إنجلترا

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يتطلع عشاق كرة القدم الإنجليزية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يرغب كل عاشق لنادي تشيلسي وأيضاً كل عاشق لنادي مانشستر يونايتد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في مساء اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإنجليزية وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد متابعة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورت HD2 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD11 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد وأيضاً عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في مساء اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019، وذلك بداية من الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود أكبر انتصار حققه فريق تشيلسي على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد منذ عام 2016 إلى يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر 2016، وحينها فاز فريق تشيلسي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شئ على حساب ضيفه فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكبر انتصار حققه فريق مانشستر يونايتد على حساب نظيره فريق تشيلسي منذ عام 1995، فكان في يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 1995، وحينها فاز فريق مانشستر يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد على حساب مضيفه فريق تشيلسي في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

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