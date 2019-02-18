تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم

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يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن في مساء اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه فريق مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق تشيلسي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتيِ / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / جونزالو هيغواين.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق تشيلسي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / فيل جونز / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: النرويجي أولي جونار سولشاير.

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