يوفنتوس يُثير الجدل بخصوص إمكانية تعاقده مع “محمد صلاح” الصيف المقبل

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أثار نادي يوفنتوس اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 الجدل بشكل واضح للغاية، وذلك بخصوص إمكانية تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف فريق السيدة العجوز.

فمن خلال تصريحات إذاعية اليوم الإثنين لإحدى الإذاعات الإيطالية، أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس أن ناديه لم يتفاوض حتى هذه اللحظة مع أي لاعب من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي القادم، ولكن وفي الوقت ذاته أشار أيضاً إلى أن كل شئ وارد حدوثه في الصيف المقبل عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة.

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وفي ختام تصريحاته شدد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس على أن ناديه سعيد للغاية بِأولى صفقاته الصيفية، والتي أتمها في مطلع شهر فبراير الحالي من خلال التعاقد مع النجم الويلزي أرون رامسي الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي في الصيف المقبل.

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