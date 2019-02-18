قاسم باشا يتخذ قراراً هاماً بخصوص مستقبل “محمود حسن تريزيجيه”

منذ ساعتين أخبار الرياضة
قاسم باشا يتخذ قراراً هاماً بخصوص مستقبل “محمود حسن تريزيجيه”
محمود حسن تريزيجيه

ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم الاثنين الموافق 18 فبراير  2019 أن نادي قاسم باشا التركي قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك بخصوص مستقبل نجمه المصري محمود حسن تريزيجيه مع النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي قاسم باشا قد وافقت أخيراً على رحيل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف النادي، وذلك عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة أي في الميركاتو الصيفي القادم.

كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي قاسم باشا سوف تستمع إلى أي عرض رسمي سوف يتم تقديمه من طرف أي نادي سواء داخل أو خارج دولة تركيا، وذلك من أجل التعاقد مع النجم المصري محمود حسن تريزيجيه انطلاقاً من الصيف المقبل.

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