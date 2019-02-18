الأهلي يستعد للإعلان رسمياً عن تجديد عقد نجمه بعد ساعات قليلة

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يُعلن بعد ساعات قليلة فقط من الآن عن تجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي سوف يُعلن بشكل رسمي عن تجديد عقد النجم النيجيري جونيور أجايي، وذلك بعد أن يقوم الأخير بالتوقيع مباشرة على العقد الجديد في جلسة سوف يحضرها أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن العقد الجديد للنجم النيجيري جونيور مع النادي الأهلي سوف يكون لمدة عامين إضافيين، علماً بأن العقد الحالي للنجم النيجيري جونيور أجايي سوف ينتهي في صيف العام المقبل 2020.

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