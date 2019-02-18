صدمة قوية لعشاق ليفربول قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تلقى فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 صدمة قوية للغاية، وذلك قبل المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق بايرن ميونخ في مساء يوم غداً الثلاثاء في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما أكدت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية المقربة من نادي ليفربول أن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو ربما لن يكون حاضراً بنسبة كبيرة للغاية في المباراة القادمة أمام فريق بايرن ميونخ، وذلك بعدما غاب عن المران الختامي لفريقه اليوم الإثنين.

Advertisements

كما أكدت الصحيفة أيضاً أن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو لم يتمكن حتى هذه اللحظة من استعادة لياقته البدنية بسبب إصابته بفيروس ما في الأيام، على أن يتخذ الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول القرار النهائي بخصوص اللاعب قبل انطلاقة المباراة بعدة ساعات.

إقرأ أيضاً: الأهلي يستعد للإعلان رسمياً عن تجديد عقد نجمه بعد ساعات قليلة