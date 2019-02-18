موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بمشاركة “محمد صلاح” الثلاثاء 19/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وأيضاً عشاق النجم المصري محمد صلاح، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبايرن ميونخ.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبايرن ميونخ في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الأوروبية في مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 على ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، سوف تكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق بايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مع محاولة عدم استقبال أي هدف في شباكه، وذلك حتى تكون حظوظه كبيرة للغاية من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب على ملعب أليانز أرينا.

ولا شك أن فريق ليفربول يعلم جيداً أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق بالرغم من خوضه مباراة الذهاب على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك أن فريق الريدز سوف يجد نفسه في مواجهة أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية على مر التاريخ.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق بايرن ميونخ سبق له التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة على مر التاريخ مثله مثل نظيره فريق ليفربول، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن عشاق كرة القدم سوف يكونوا على موعد مع مباراة في غاية الإثارة والتشويق، وذلك سواء في مباراة الذهاب أو حتى في مباراة الإياب في شهر مارس المقبل من العام الحالي 2019.

ومن المؤكد أن خط هجوم فريق ليفربول سوف يكون هو مصدر الخطورة الأول بالنسبة إلى أصحاب الأرض في مباراة الذهاب، وخاصة النجم المصري محمد صلاح الذي لم ينجح في تسجيل سوى 3 أهداف فقط لا غير في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق بايرن ميونخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / محمد صلاح.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار مباراته المنتظرة القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة أول الخروج بأقل الأضرار على أقل تقدير قبل موعد مباراة الإياب في شهر مارس المقبل على ملعب أليانز أرينا.

ويُدرك فريق بايرن ميونخ أن مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد رود سوف تكون في غاية التعقيد عليه، وخاصة في ظل القوة التي يتمتع بها مضيفه فريق ليفربول على أرضه ووسط جماهيره من الناحية الهجومية، والتي سوف تكون بمثابة التحدي الأبرز أمام الهشاشة الدفاعية التي عانى منها فريق بايرن ميونخ طوال الموسم الحالي.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الكل يُجمع في الوقت الحالي على أن فريق بايرن ميونخ قد تحسن بشكل ملفت للغاية من الناحية الهجومية بعكس ما كان عليه الحال في مطلع الموسم الحالي، وهو الأمر الذي سوف يجعل فريق بايرن ميونخ يؤمن بقدرته على تسجيل الأهداف في ملعب أنفيلد رود مثله مثل صاحب الأرض.

ولن يفتقد فريق بايرن ميونخ في هذه المباراة المنتظرة سوى خدمات اثنين فقط من أبرز عناصره بداعي الإصابة، وهما كلاً من النجم الهولندي المخضرم أريين روبن إضافة إلى المدافع الألماني المخضرم جيروم بواتينغ، على أن يكون كلاهما جاهزاً بنسبة كبيرة من أجل خوض مباراة الإياب في شهر مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بايرن ميونخ بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / خافي مارتينيز / ماتس هوميلس.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ليون غوريتسكا / تياغو ألكانتارا / ديفيد ألابا.

خط الهجوم: كينغسلي كومان / فرانك ريبيري / روبيرت ليفاندوفيسكي.

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