تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019

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أجرى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مساء يوم الإثنين الموافق 18 فبراير 2019 مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م، وذلك داخل ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن عقب نهاية مباريات الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم أولاً في هذا المقال جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها مراسم قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي.

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وإليكم الآن جميع الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م:

فريق مانشستر سيتي / فريق مانشستر يونايتد / فريق واتفورد.

فريق ولفرهامبتون / فريق برايتون أند هوف ألبيون / فريق كريستال بالاس.

فريق ميلوال / فريق سوانزي سيتي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن نتائج قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي 2018 / 2019 م:

فريق سوانزي سيتي / فريق مانشستر سيتي.

فريق واتفورد / فريق كريستال بالاس.

فريق ولفرهامبتون / فريق مانشستر يونايتد.

فريق ميلوال / فريق برايتون أند هوف ألبيون.

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