موعد مباراة برشلونة وليون في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 19/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وليون، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 على ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وأيضاً عشاق الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وليون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وليون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وليون في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة وليون

موعد مباراة برشلونة وليون، يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة مضيفه فريق أولمبيك ليون الفرنسي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 على ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليون تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وليون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وليون، سوف تكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة برشلونة وليون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وليون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وليون، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة القادمة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل وضع قدمه في الدور ربع النهائي من عمر المسابقة قبل موعد مباراة الإياب في شهر مارس المقبل من العام الحالي 2019 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

ولا شك أن فريق برشلونة يعلم جيداً مدى صعوبة مهمته في هذه المباراة، وخاصة في ظل العروض القوية التي يُقدمها فريق أولمبيك ليون في الموسم الحالي سواء جميع الأندية بشكل عام أو أمام الأندية الكبيرة بشكل خاص.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق برشلونة سوف يسعى جاهداً لعدم التعرض إلى الخسارة بأي وسيلة ممكنة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون، علماً بأن الفريق الكتالوني يعلم جيداً أن خوضه مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره، سوف يُعطيه أفضلية كبيرة للغاية على حساب منافسه فريق أولمبيك ليون.

ولن يفتقد فريق برشلونة في هذه المباراة سوى لخدمات اثنين من لاعبيه فقط لا غير بسبب الإصابة، وهما كلاً من المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين إضافة إلى متوسط الميدان البرازيلي أرثور ميلو، وفي مقابل ذلك استعاد فريق برشلونة خدمات مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي بعد أن غاب طويلاً منذ نهاية العام الماضي 2018 بسبب الإصابة.

ومن جانبه كان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون، حيث جاءت قائمة الفريق الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكا بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / جوكين / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرتورو فيدال / كارلوس ألينا / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز / مالكوم / عثماني ديمبيلي / كيفن برينس بواتينغ.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي / عثماني ديمبيلي / لويس سواريز.

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