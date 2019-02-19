تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبايرن ميونخ في مباراة اليوم بمشاركة “محمد صلاح”

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يشهد ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول على أرض دولة إنجلترا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ليفربول وبايرن ميونخ منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني / شيردان شاكيري / محمد صلاح.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق بايرن ميونخ المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق ليفربول:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / خافي مارتينيز / ماتس هوميلس.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / ليون غوريتسكا / تياغو ألكانتارا / ديفيد ألابا.

خط الهجوم: كينغسلي كومان / فرانك ريبيري / روبرت ليفاندوفسكي.

المدير الفني: الكرواتي نيكو كوفاتش.

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