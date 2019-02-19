برشلونة في اختبار صعب اليوم أمام ليون بِدوري أبطال أوروبا..تعرف على تشكيل برشلونة المتوقع

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يشهد ملعب غروب أما في مدينة ليون على أرض دولة فرنسا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 مباراة مرتقبة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أولمبيك ليون الفرنسي ضيفه فريق برشلونة الإسباني، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وليون تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الأربعاء بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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سوف تكون مباراة برشلونة وليون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق برشلونة الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: تير شتيغن / إناكي بينا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا / جوكين / سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / أرتورو فيدال / فيليبي كوتينيو / كارلوس ألينا / إيفان راكيتيتش.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / مالكوم / ليونيل ميسي / كيفن برينس بواتينغ / لويس سواريز.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أولمبيك ليون:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

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