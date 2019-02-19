لاسارتي يكشف عن قائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الداخلية بالدوري المصري

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كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم غداً الأربعاء في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولم تعرف قائمة المارد الأحمر تواجد العديد من العناصر الهامة سواء بسبب الإصابة أو لأسباب فنية، وقد تمثلت هذه الغيابات على النحو التالي:

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محمد نجيب / محمد محمود / عمرو جمال / حسام عاشور / وليد سليمان / محمود وحيد / أحمد علاء / محمد شريف / رامي ربيعة / باسم علي / صالح جمعة / أحمد فتحي / رمضان صبحي / وليد أزارو.

أما قائمة فريق الأهلي التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة أمام ضيفه فريق الداخلية، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / هشام محمد / ناصر ماهر / كريم نيدفيد / أحمد حمودي / جيِرالدو دا كوستا / حسين الشحات / أحمد الشيخ / جونيور أجايي.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن.

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