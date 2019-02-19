تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري

منذ 18 دقيقة أخبار الرياضة
تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام طلائع الجيش بالدوري المصري
فريق الزمالك

كشف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير 2019 عن قائمة فريقه، والتي سوف تكون حاضرة في المباراة القادمة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء على ملعب الجيش في محافظة السويس، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وجاءت قائمة فريق الزمالك التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة على النحو التالي:

  • حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.
  • خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي / محمد عبد السلام.
  • خط الوسط: فرجاني ساسي / طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا / إبراهيم حسن / مصطفى زيزو / عبد الله جمعة / أيمن حفني.
  • خط الهجوم: خالد بوطيب / حميد أحداد / عمر السعيد.

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