موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري الاربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والداخلية، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق الداخلية في مساء يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق النجم المصري حسين الشحات، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والداخلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والداخلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والداخلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

موعد مباراة الأهلي والداخلية، يستعد فريق الأهلي حامل اللقب لملاقاة ضيفه فريق الداخلية في مساء الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والداخلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والداخلية، سوف تكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات الأهلي والداخلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والداخلية، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته القادمة أمام ضيفه فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة المنافسة بكل قوة على لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً مدى أهمية هذه المباراة وصعوبتها في الوقت ذاته، حيث يقفز الانتصار بفريق الأهلي من المركز الثالث في الترتيب إلى المركز الثاني مباشرة مناصفة مع فريق بيراميدز بنفس عدد النقاط.

ولكن الصعوبة تكمن بدون أدنى شك في فريق الداخلية نفسه، ويكفي الإشارة فقط إلى أن مباراة الدور الأول من عمر الموسم الحالي قد انتهت على وقع التعادل الإيجابي المثير للغاية بهدفين لمثلهما لكل فريق، مما يؤكد بدوره على أن مباراة الدور الثاني سوف تكون معقدة أيضاً على كلاً من الفريقين.

ويُدرك فريق الأهلي أن سقوطه في فخ التعادل أو حتى تعرضه إلى الخسارة في أي مباراة من مبارياته القادمة، سوف يجعل حظوظه في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز أمراً صعباً للغاية، وخاصة في ظل المستوى المثالي الذي يُقدمه الغريم التقليدي فريق الزمالك منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة على الصعيد المحلي.

ومن جانبه كشف الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الداخلية، حيث جاءت قائمة المارد الأحمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / علي لطفي / شريف إكرامي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / أيمن أشرف / محمد هاني / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: هشام محمد / حمدي فتحي / عمرو السولية / كريم نيدفيد / ناصر ماهر / حسين الشحات / أحمد حمودي / أحمد الشيخ / جيرالدو دا كوستا / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن / صلاح محسن.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / جيرالدو دا كوستا / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع ليس مثالياً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق الداخلية قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام مضيفه فريق الأهلي، وخاصة وأن فريق الداخلية سوف يكون مطالباً بضرورة حصد نقطة واحدة فقط على أقل تقدير من هذه المباراة في إطار صراعه الشرس من أجل تفادي الهبوط في نهاية الموسم الحالي.

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