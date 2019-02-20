موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري اليوم الاربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة

Advertisements

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مسابقة الدوري المصري الممتاز وأيضاً عشاق نادي الزمالك، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الزمالك وطلائع الجيش في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يستعد فريق الزمالك لملاقاة مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تحديداً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، سوف تكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، فيما سيكون المعلق مؤمن حسن هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الزمالك وطلائع الجيش منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الفضائي أو حتى على التردد الأرضي، بينما سيكون المعلق مؤمن عبد الغفار هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الزمالك وطلائع الجيش والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش، يدخل فريق الزمالك غمار مباراته القادمة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ولا شك أن فريق الزمالك يرغب في مواصلة عروضه المميزة للغاية في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وخاصة في ظل اقتراب غريمه التقليدي فريق الأهلي منه بشكل ملفت للغاية، مما سوف يجعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز أكثر سخونة بكثير في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

ويُدرك الفارس الأبيض جيداً أن الضغط سوف يزداد عليه بشكل أكبر في الأسابيع القادمة، وذلك نظراً لأن فريق الزمالك سوف يستأنف مشواره في مسابقة كأس مصر من خلال مواجهة نظيره فريق مصر المقاصة في مباراة مرتقبة للغاية في إطار الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن فريق الزمالك سوف يُعاني من الضغط أيضاً بسبب تلاحم مبارياته في دور المجموعات في إطار مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي، علماً بأن حظوظ فريق الزمالك لا تبدو كبيرة للغاية على الصعيد القاري بسبب سوء نتائجه بعد مرور أول جولتين من دور المجموعات من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

ومن جانبه كان السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش، حيث جاءت قائمة الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش / عماد السيد.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمد عبد السلام / محمود حمدي الونش / بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد حسن / فرجاني ساسي / محمود عبد العزيز / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / مصطفى زيزو / محمود عبد المنعم كهربا / أيمن حفني / عبد الله جمعة.

خط الهجوم: عمر السعيد / خالد بوطيب / حميد أحداد.

ومن المتوقع أن يقوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة زملكاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق طلائع الجيش على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمد عبد الغني / محمود حمدي الونش / عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد / فرجاني ساسي / إبراهيم حسن / يوسف أوباما / محمود عبد المنعم كهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق طلائع الجيش في وضعية جيدة نوعاً ما قبل خوضه هذه المباراة المرتقبة أمام ضيفه فريق الزمالك، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الزمالك يتواجد حالياً في منتصف الترتيب بعيداً عن الصراع من أجل تفادي الهبوط في نهاية الموسم، مما سوف يجعل فريق طلائع الجيش يخوض المباراة بدون أي ضغوطات على الإطلاق.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري الاربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة