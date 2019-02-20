موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوُروبا اليوم الاربعاء 20/2/2019 والقنوات الناقلة

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موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وأيضاً عشاق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في هذه المباراة المنتظرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة مضيفه فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، سوف تكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما ستكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات يوفنتوس وأتلتيكو مدريد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهو عازماً على تحقيق أفضل نتيجة إيجابية ممكنة قبل موعد مباراة الإياب في شهر مارس المقبل على أرضه ووسط جماهيره.

وبكل تأكيد لا يقتصر طموح فريق يوفنتوس على التأهل إلى الدور ربع النهائي فحسب، بل إن فريق السيدة العجوز يسعى جاهداً في الموسم الحالي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد أن غاب اللقب عن خزائنه منذ عام 1996.

ولعل ما يُعزز كثيراً من حظوظ فريق يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، هو تواجد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه منذ مطلع الموسم قادماً إليه من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، علماً بأن الدون كريستيانو رونالدو سبق له وأن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات طوال مسيرته الرياضية.

ومن جانبه كان الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد، حيث جاءت قائمة فريق السيدة العجوز على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين / بِنسوليو.

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو / جوُرجيو كيليني / مارتن كاسيريس / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي / ليوناردو بونوتشي / جواو كانسيلو / دانييلي روجاني / سبينازولا.

خط الوسط: ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / إيمري تشان / رودريجو بِنتانكور.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش / كين / فيديريكو بيرنارديسكي.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق أتلتيكو مدريد في وضعية ليست مثالية على الإطلاق قبل خوضه هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، وخاصة بعدما تم إقصاء فريق الروخي بلانكوس أولاً من مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومن ثم اتساع الفارق بينه وبين فريق برشلونة صاحب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق أتلتيكو مدريد لا يزال يؤمن بكامل حظوظه، وذلك سواء من خلال التتويج بلقب الدوري الإسباني أو حتى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق الروخي بلانكوس يمتلك في صفوفه كافة الإمكانيات القادرة على تحقيق هذه الأهداف.

ومن جانبه كان الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق يوفنتوس، حيث جاءت قائمة فريق الروخي بلانكوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك / أنطونيو أدان.

خط الدفاع: دييغو غودين / فيليبي لويس / سانتياغو أرياس / ستيفان سافيتش / خوانفران / خوسيه ماريا خيمينيز.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار / رودريجو / فيكتور فيتولو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / دييغو كوستا / ألفارو موراتا / نيكولا كالينيتش / أنخيل كوريا.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / خوُسيه ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: رودريجو / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

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