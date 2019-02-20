تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام الداخلية بالدوري المصري

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يشهد ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 مباراة مثيرة، وذلك حينما يستقبل فريق الأهلي ضيفه فريق الداخلية، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والداخلية تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، كما ستكون مباراة الأهلي والداخلية منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1.

وإليكم الآن قائمة فريق الأهلي الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: علي لطفي / شريف إكرامي / محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / محمد هاني / علي معلول / أيمن أشرف.

خط الوسط: كريم نيدفيد / حمدي فتحي / هشام محمد / ناصر ماهر / عمرو السولية / حسين الشحات / جونيور أجايي / أحمد حمودي / جيرالدو دا كوستا / أحمد الشيخ.

خط الهجوم: صلاح محسن / مروان محسن.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الأهلي المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الداخلية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / ياسر إبراهيم / علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي / عمرو السولية / جيرالدو دا كوستا / حسين الشحات / جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

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