يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في صدام ناري اليوم بدوري أبطال أوروبا..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

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يشهد ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي، ضمن مباريات الذهاب في إطار الدور ثمن النهائي في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد تحديداً في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثانية عشر صباحاً من يوم غداً الخميس بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن قائمة فريق يوفنتوس الحاضرة في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / بِنسوليو / ماتيا بيرين.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / دانييلي روجاني / سبينازولا / أليكس ساندرو / جواو كانسيلو / مارتن كاسيريس / ماتيا دي تشيليو / أندريا بارزالي.

خط الوسط: رودريجو بِنتانكور / بليز ماتويدي / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش / فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / كين.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / جوُرجيو كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وإليكم الآن قائمة فريق أتلتيكو مدريد الحاضرة في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: أنطونيو أدان / يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز / ستيفان سافيتش / دييغو غودين / سانتياغو أرياس / خوانفران / فيليبي لويس.

خط الوسط: كوكي / رودريجو / توماس بارتي / توماس ليمار / ساؤول نيغويز / فيكتور فيتولو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا / نيكولا كالينيتش / أنخيل كوريا / دييغو كوستا / أنطوان جريزمان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق أتلتيكو مدريد المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق يوفنتوس:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / خوُسيه ماريا خيمينيز / فيليبي لويس.

خط الوسط: توماس بارتي / كوكي / ساؤول نيغويز / توماس ليمار.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الأرجنتيني دييغو سيميوني.

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