عقوبات صارمة من لجنة المسابقات بحق أندية الزمالك وبيراميدز ومصر المقاصة

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 عقوبات صارمة للغاية، وذلك بحق كلاً من نادي الزمالك إضافة إلى نادي بيراميدز وأيضاً نادي مصر المقاصة بناءً على ما شهدته مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الأيام القليلة الماضية.

والبداية مع العقوبات ضد نادي الزمالك، حيث قررت لجنة المسابقات فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه مصري على السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك وإنبي.

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كما قررت لجنة المسابقات أيضاً فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مصري على نادي الزمالك بسبب تكرار السباب الجماعي ضد الفريق المنافس في مباراة الزمالك إنبي، إضافة إلى غرامة أخرى مالية أيضاً قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وذلك بسبب تعمد صبية رمي الكرات داخل أرض الملعب من أجل تعطيل مباراة الزمالك وإنبي لصالح نادي الزمالك.

أما عن عقوبات نادي بيراميدز، فقد قررت لجنة المسابقات إيقاف المدافع علي جبر لمباراة واحدة والتي سوف تكون أمام فريق المقاولون العرب، وذلك بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز والجونة.

وأخيراً قررت لجنة المسابقات إيقاف الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مصر المقاصة لمباراة واحدة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وذلك بسبب تصريحاته التي هاجم فيها الاتحاد المصري لكرة القدم عبر مختلف وسائل الإعلام المصرية.

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