الزمالك يُفاجئ جماهيره ويسقط في فخ التعادل أمام طلائع الجيش

Advertisements

فاجأ فريق الزمالك جماهيره في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 عقب سقوطه في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما خارج أرضه أمام مضيفه فريق طلائع الجيش، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجيش المصري في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من يوسف أوباما في الدقيقة الخامسة والعشرين، إضافة إلى المغربي خالد بوطيب في الدقيقة الثلاثين، فيما سجل أهداف فريق طلائع الجيش في المباراة اللاعب أحمد سمير في الدقيقة الثانية والثلاثين والدقيقة السابعة والثمانين.

Advertisements

وبذلك فقد فريق الزمالك نقطتين في غاية الأهمية بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة في صدارة جدول الترتيب، فيما رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 26 نقطة، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

إقرأ أيضاً: عقوبات صارمة من لجنة المسابقات بحق أندية الزمالك وبيراميدز ومصر المقاصة