الأهلي يفلت من كمين الداخلية بثلاثية ويقترب أكثر من صدارة الدوري المصري

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حقق فريق الأهلي فوزاً في غاية الأهمية في مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019 على حساب ضيفه فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من محمد هاني في الدقيقة العشرين، إضافة إلى النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة الثامنة والثلاثين، وأيضاً الأنجولي جيرالدو دا كوستا في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الداخلية في المباراة اللاعب أحمد أوكا في الدقيقة الثالثة والسبعين من ركلة جزاء.

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وبذلك رفع فريق الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني في الترتيب مناصفة مع فريق بيراميدز بنفس عدد النقاط مع 3 مباريات أقل لفريق الأهلي، فيما استقر رصيد فريق الداخلية عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

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