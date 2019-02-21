موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي اليوم الخميس 21/2/2019 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الهلال إضافة إلى عشاق نادي الاتحاد وأيضاً عشاق مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والاتحاد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والاتحاد في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد في كلاسيكو كرة القدم السعودية في مساء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة 19:25 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:25 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والاتحاد، سوف تكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، بينما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات الهلال والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة التحليق وحيداً دون أي شريك على الإطلاق في صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ولا شك أن فريق الهلال يعلم جيداً مدى أهمية هذه المباراة وأيضاً صعوبتها في الوقت ذاته، وذلك على الرغم من الوضعية الكارثية التي يعيشها فريق الاتحاد في الموسم الحالي، إلا أن مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية تظل لها خصوصيتها مهما كانت وضعية كلاً من الفريقين.

ومن المؤكد أن حجم الضغوطات يُعتبر كبيراً للغاية على لاعبي فريق الهلال في الموسم الحالي بشكل لا مثيل له على الإطلاق، وخاصة وأن الزعيم بات يمتلك في صفوفه تشكيلة قادرة على المنافسة على جميع الألقاب في موسم واحد.

ولعل ذلك الأمر يبدو واضحاً للغاية بصورة كبيرة حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق الهلال يُنافس حتى الآن على 5 جبهات مختلفة، إضافة إلى نجاحه في مطلع الموسم بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب غريمه التقليدي فريق الاتحاد.

ويُنافس فريق الهلال في الموسم الحالي على كلاً من لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، إضافة إلى لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضاً لقب كأس ولي العهد السعودي على الصعيد المحلي.

أما على الصعيد القاري يُنافس فريق الهلال على لقبين في غاية الأهمية، وهما كلاً من لقب دوري أبطال آسيا، إضافة إلى لقب كأس زايد للأندية الأبطال، مما يترجم بدوره الحالة المثالية التي يمر بها فريق الهلال في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / علي آل بليهي / بوتيا / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

آخر تحضيرات الاتحاد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والاتحاد، يدخل فريق الاتحاد غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل تفادي حصول الكارثة في نهاية الموسم الحالي.

وبكل تأكيد تحسن مستوى فريق الاتحاد نوعاً ما منذ مطلع العام الحالي 2019 أي تحديداً مع بداية الدور الثاني من عمر الموسم، وذلك بعكس ما كان عليه الحال طوال فترة مما ساهم في تواجده حالياً في منطقة الهبوط التي فشل في مغادرتها منذ مطلع الموسم وحتى الآن وربما قد يستمر ذلك حتى النهاية.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد الله العمار / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / سيكو سانوغو / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش.

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