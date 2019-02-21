تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والاتحاد في كلاسيكو السعودية اليوم

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الاتحاد ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال في كلاسيكو كرة القدم السعودية، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد تحديداً في تمام الساعة 20:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 21:25 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 19:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الهلال والاتحاد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية اليوم أمام مضيفه وغريمه التقليدي فريق الاتحاد:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الاتحاد المتوقع في مباراة كلاسيكو كرة القدم السعودية اليوم أمام ضيفه وغريمه التقليدي فريق الهلال:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد / زياد الصحفي / عبد الله العمار / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / سيكو سانوغو / فهد المولد / كارلوس فيلانويفا / غاري رودريغيز.

خط الهجوم: ألكسندر بريِجوفيتش.

المدير الفني: الكرواتي سلافين بيليتش.

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