محمد النني يقود تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي

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يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة ضيفه فريق باتي بوريسوف البيلاروسي في مساء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الإياب في إطار دور ال32 في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة أرسِنال وباتي بوريسوف تحديداً في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:55 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة أرسِنال وباتي بوريسوف منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، فيما سيكون المعلق اليمني حسن العيدروس هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة أرسِنال وباتي بوريسوف منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

وإليكم الآن تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق باتي بوريسوف:

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: ستيفان ليشتاينر / شكودران موستافي / لوران كوسيلني / سياد كولاسيناك.

خط الوسط: محمد النني / تشاكا / جويندوزي / أرون رامسي.

خط الهجوم: أليكس إيوبي / بيير إيميريك أوباميانغ.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

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