رسمياً: الأهلي يرفض استبدال مباراته مع بيراميدز في الدوري بكأس مصر

Advertisements

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 بياناً رسمياً، وذلك بخصوص قراره النهائي المتعلق بخوض مُباراته مع بيراميدز في مسابقة كأس مصر بدلاً من مسابقة الدوري المصري الممتاز في يوم الخميس 28 فبراير 2019.

حيث جاء نص بيان النادي الأهلي على النحو التالي:

Advertisements

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم برئاسة الكابتن محمود الخطيب الالتزام بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9/2/2019، ونصه “الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمُباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف.”.

خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى الالتزام بِجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية، تم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10/2/2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.

كما قرر التأكيد على احتفاظ النادي بكافة الحقوق المشروعة دون تفريط حيال الإجراءات القانونية التي اتخذها مجلس الإدارة بخصوص انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء وممثلي الأندية.

إقرأ أيضاً: محمد النني يقود تشكيل أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام باتي بوريسوف بالدوري الأوروبي