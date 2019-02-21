أول رد فعل من اتحاد الكرة تعقيباً على رفض الأهلي خوض مباراته مع بيراميدز بكأس مصر

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حرص الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة على الرد بشكل سريع للغاية على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك بخصوص رفض الأخير خوض مباراته مع بيراميدز في مسابقة كأس مصر بعد أن استبدالها بمُباراة أخرى بين نفس الفريقين ولكن في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبناءً على ذلك أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطاباً رسمياً به نوع من التهديد للنادي الأهلي، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة التزام جميع أندية المصري الممتاز بالمشاركة في المسابقات المحلية التي يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيمها.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل إن الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أيضاً في خطابه، أن التراخيص التي يمنحها لأي نادي مصر من أجل المشاركة في المسابقات الأفريقية، لن يتم منحها لأي نادي يُخالف اللوائح من خلال الانسحاب من أي مسابقة يقوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيمها.

وبالتالي بات النادي الأهلي مهدداً الآن ليس فقط بعقوبات محلية، وإنما وصل الأمر إلى عدم مشاركته في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وخاصة بعدما شدد اليوم في بيانه الرسمي على رفضه خوض مباراته مع نادي بيراميدز في الموعد الذي حدده الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المتوقع أن تشتعل الأزمة بشكل أكبر في الأيام القليلة القادمة بين الأطراف المعنية، وخاصة وأن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز كان من المقرر أن يكون في يوم الخميس القادم الموافق 28 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

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