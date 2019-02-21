رداً على بيان الأهلي..اتحاد الكرة يُصمم على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في موعدها

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 عن موقف اتحاد الكرة، وذلك بخصوص موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر رداً على بيان النادي الأهلي الذي رفض خوض المباراة بشكل قاطع.

حيث أشارت المصادر إلى أن المهندس هاني أبو ريدة غضب بشدة من البيان الرسمي الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وخاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم حاول حل هذه الأزمة طوال الفترة الماضية بكل الطرق الممكنة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن المهندس هاني أبو ريدة قد صمم على إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق، وذلك على الرغم من رفض النادي الأهلي خوض المباراة تحت أي ظرف من الظروف.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن بعض أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم حاولوا إقناع المهندس هاني أبو ريدة بضرورة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر لأجل غير مسمى، وذلك من أجل محاولة احتواء الأزمة على أقل تقدير في الوقت الراهن، إلا أن المهندس هاني أبو ريدة رفض تماماً تأجيل المباراة بسبب عناد النادي الأهلي ومجلس إدارته.

ولا شك أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب سوف يكون مضطراً لعقد اجتماعاً عاجلاً مرة أخرى في الساعات القادمة، وخاصة وأنه بات يعلم جيداً أن انسحابه من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي، سوف يمنعه من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا انطلاقاً من الموسم المقبل بسبب مخالفة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة.

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