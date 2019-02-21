محمد صلاح يكشف عن هدفه الرئيسي مع ليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 عن هدفه الرئيسي مع فريق الريدز، وذلك قبل مباراة ديربي إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد في يوم الأحد المقبل في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فمن خلال مقابلة تليفزيونية أجراها النجم المصري محمد صلاح مع شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، أكد النجم المصري محمد صلاح أن الهدف الرئيسي سواء له أو حتى لفريقه ليفربول في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما غاب اللقب عن خزائن النادي العريق منذ 29 عاماً.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم المصري محمد صلاح إلى أن جماهير نادي ليفربول تعيش حالة من الحلم تقريباً في الموسم الحالي، وخاصة وأن الجميع بات يتوقع أن فريق ليفربول سوف يكون هو الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية المطاف.

كما شدد أيضاً النجم المصري محمد صلاح في تصريحاته على أن كل ذلك يضع ضغطاً كبيراً للغاية على لاعبي فريق ليفربول في الوقت الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه يحتاج إلى التركيز الشديد في كل مباراة متبقية له في الموسم الحالي، وذلك حتى يتمكن من تحقيق الانتصار فيها جميعاً ومن ثم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم المصري محمد صلاح أنه لا يتعجب تماماً من رغبة نادي مانشستر يونايتد أو جماهيره في تعطيل نادي ليفربول في المباراة القادمة، وخاصة وأن ذلك التعثر من شأنه أن يجعل الجار فريق مانشستر سيتي هو الأقرب من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.

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