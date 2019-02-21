مصادر صحفية تؤكد اقتراب حل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد تدخل وزير الرياضة

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 عن اقتراب حل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد ساعات من الآن، وذلك بسبب التدخل المرتقب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من أجل إنهاء الأزمة تماماً بين جميع الأطراف.

حيث أشارت المصادر إلى أن الدكتور أشرف صبحي سوف يتدخل بكل قوة وحزم من أجل السيطرة على الأجواء المتوترة للغاية، وذلك بين كلاً من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن الدكتور أشرف صبحي لا يرغب في حدوث أي أزمات على الإطلاق في الوسط الرياضي المصري طوال الأشهر القادمة، وخاصة وأن جمهورية مصر العربية مقبلة على تنظيم أكبر محفل رياضي في قارة أفريقيا، وذلك من خلال استضافة مسابقة كأس أمم أفريقيا في صيف العام الحالي 2019.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الدكتور أشرف صبحي سوف يحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز بأي وسيلة ممكنة، على أن يسري ذلك الحل على جميع الأطراف دون معارضة أي طرف على الإطلاق للحل المقترح من طرف وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يوم غداً الجمعة، وذلك من أجل إخطاره بشكل رسمي برفضه خوض مباراته مع بيراميدز في مسابقة كأس مصر في يوم 28 فبراير 2019 بعد أن تم استبدالها بمُبارته مع نفس الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه لم ينتظر الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يوم غداً الجمعة، بل قام بتهديد النادي الأهلي اليوم الخميس بعدم تجديد رخصته الأفريقية بسبب عدم الالتزام بالمشاركة في المسابقات المحلية.

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