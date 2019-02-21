تعرف على رسالة مرتضى منصور لنجوم الزمالك بعد التعادل مع طلائع الجيش

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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك على هامش المران الجماعي لأبناء القلعة البيضاء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019.

حيث عقد المستشار مرتضى منصور جلسة اليوم الخميس مع لاعبي فريق الزمالك، وذلك وسط حضور الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، إضافة إلى حضور كلاً من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وأيضاً الكابتن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأخيراً أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك.

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وفي إطار هذه الجلسة الهامة للغاية، أكد المستشار مرتضى منصور في بداية حديثه مع اللاعبين أنه يثق فيهم ثقة كاملة بالرغم من التعثر في المباراة الماضية أمام فريق طلائع الجيش، وخاصة وأنها مجرد كبوة فقط لا غير في مشوار فريق الزمالك في الموسم الحالي.

كما أشار المستشار مرتضى منصور في حديثه أيضاً إلى أنه يؤمن بقدرة لاعبي فريق الزمالك على التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي، وليس ذلك فحسب بل المنافسة أيضاً بكل قوة على لقب كأس الإتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2019.

وفي السياق ذاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن حظوظ فريق الزمالك كبيرة للغاية في الموسم الحالي من أجل التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، وخاصة وأن مجلس إدارة النادي سوف يدعم اللاعبين حتى آخر لحظة من عمر الموسم، مطالباً اللاعبين في الوقت ذاته بضرورة تحقيق الفوز في المباراة القادمة أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي في مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي.

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