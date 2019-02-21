اتحاد الكرة يُخاطب الاتحادات الأوروبية من أجل تعيين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

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بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 عملية البحث عن طاقم تحكيم أجنبي، وذلك من أجل إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مباريات الدور ثمن النهائي في إطار مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م.

حيث أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس خطاباً رسمياً إلى بعض الاتحادات المحلية الأوروبية، والتي جاء في مقدمتها كلاً من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إضافة إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وأيضاً الاتحاد السويسري لكرة القدم وأيضاً الاتحاد الجورجي لكرة القدم.

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وتأتي هذه الخطوة من أجل الاستقرار على هوية طاقم التحكيم الأجنبي الذي سوف يُدير مباراة الأهلي وبيراميدز في مسابقة كأس مصر، علماً بأن هذه المباراة سوف تُقام في يوم الخميس المقبل الموافق 28 فبراير 2019 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم التكاليف الكاملة لطاقم تحكيم المباراة، إضافة إلى تكاليف ملعب المباراة مع العلم بأن ذلك سوف يحدث في بقية مباريات مسابقة كأس مصر أيضاً، وخاصة وأن الاتحاد المصري لكرة القدم سبق له وأن أكد هذه المعطيات منذ أيام قليلة الماضية لجميع الأندية المصرية.

ويبقى الأمر الأهم الآن هو أن تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز في موعدها دون أي تغيير على الإطلاق، حيث لا يزال مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رافضاً خوض المباراة حتى هذه اللحظة، وذلك اعتراضاً منه على قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بإستبدال مباراته مع بيراميدز في مسابقة الدوري المصري الممتاز بمُباراته مع نفس الفريق في مسابقة كأس مصر.

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