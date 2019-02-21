مصادر مقربة من الأهلي تحسم الجدل بخصوص توتر العلاقة بين لاسارتي وإسلام محارب

Advertisements

حسمت مصادر مقربة من النادي الأهلي في مساء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة، وذلك بخصوص توتر العلاقة بين كلاً من الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي وبين إسلام محارب لاعب النادي الأهلي.

حيث أشارت المصادر إلى أن كل الأنباء التي وردت في الفترة الماضية بخصوص توتر العلاقة بين المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي وبين اللاعب إسلام محارب، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

Advertisements

كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب إسلام محارب يتدرب يومياً مع فريق الأهلي بشكل طبيعي للغاية دون أي مشاكل، وذلك مثله مثل بقية لاعبي المارد الأحمر في انتظار الدفع بهم في المباريات وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن اللاعب إسلام محارب لا يُهمه على الإطلاق المركز الذي سوف يلعب فيه داخل أرض الملعب مع فريق الأهلي، وخاصة وأن اختيار مركزه على أرض الملعب يعتمد بالدرجة الأولى على رؤية المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي.

وتأتي هذه الأنباء رداً على الشائعات التي ترددت في الأيام الماضية، والتي أكدت بدورها أن اللاعب إسلام محارب غاضب بشدة من المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي بسبب إشراكه في مركز محور الارتكاز في ظل غياب النجم المخضرم حسام عاشور.

وهو الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، علماً بأن اللاعب إسلام محارب سبق له أيضاً وأن شارك في مركز الجناح سواء الأيمن أو حتى الأيسر، وذلك حينما كان الفرنسي باتريس كارتيرون هو المدير الفني لفريق الأهلي في الدور الأول من الموسم الحالي.

إقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يُخاطب الاتحادات الأوروبية من أجل تعيين حكم مباراة الأهلي وبيراميدز