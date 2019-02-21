أول رد فعل من تركي آل الشيخ تعقيباً على رفض الأهلي خوض مباراة بيراميدز

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قام المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بالتعليق في مساء اليوم الخميس الموافق 21 فبراير 2019 على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والذي يتعلق برفض النادي الأهلي خوض مباراته مع نادي بيراميدز في مسابقة كأس مصر في الموعد الذي تم تحديده من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك التالي: “لا أتوقع أن ينسحبون، إن شاء الله يوم المباراة نراهم في الملعب، فهم فريق وتاريخ كبير.”.

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وبناءً على ذلك التعليق، يأمل المستشار تركي آل الشيخ أن يقبل النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب التحدي، وخاصة بعدما قرر النادي الأهلي في ظهر اليوم الخميس عدم خوض المباراة تحت أي ظرف من الظروف في يوم الخميس القادم الموافق 28 فبراير 2019.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً جديداً بشكل عاجل في الساعات القادمة، وذلك من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص خوض مباراة بيراميدز أو عدم خوضها وبالتالي الانسحاب من مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي.

ولا شك أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات يعلم جيداً أن موقفه من الناحية القانونية في حالة الانسحاب من مسابقة كأس مصر سوف يكون معقداً للغاية، وخاصة بعدما أكد الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أنه سوف يقوم بسحب ترخيص المشاركة في المسابقات الأفريقية من أي نادي لا يلتزم بالمشاركة في المسابقات المحلية.

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